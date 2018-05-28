Американская компания Coca-Cola, крупнейший мировой производитель безалкогольных напитков, впервые за 125-летнюю историю выпустила алкогольный напиток. Lemon-Do в трех вариантах крепости - 3, 5 и 7% поступил в продажу в Японии.

Об этом сообщает Japan Times.

Lemon-Do представляет собой сильногазированный ароматизированный напиток со вкусом лимона. Банка объемом 350 миллилитров стоит 150 йен (около 40 гривен).

За пределами Японии Lemon-Do, рецепт которого держится в строгом секрете, Coca-Cola продавать не планирует.

Фото: nomunication.jp

Как сообщала "Страна", Coca-Cola планирует завоевать долю в сегменте "чжухай" - напитков с фруктовыми вкусами, содержащих около 5% алкоголя. Рынок напитков "чжухай", по данным японских аналитиков, с 2013 года демонстрирует ежегодный рост на 5-25%. Coca-Cola, как и другие производители газированных безалкогольных напитков, последние годы сталкивается со снижением продаж по всему миру. Такая тенденция связана с тем, что потребители сокращают потребление напитков, содержащих сахар.

Напомним также, что индийские магазины отказались от Coca-Cola и Pepsi.