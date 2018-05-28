В понедельник, 28 мая, президент Италии Серджо Маттарелла предоставил экс-сотруднику МВФ Карло Коттарелли мандат на формирование временного правительства. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Коттарелли принял предложение. Он заявил о готовности провести в стране новые выборы, которые должны состояться осенью.

"Я представлю в парламенте программу, в которой - если ее поддержит парламент - будет бюджет на 2019 год. После этого парламент будет распущен и выборы состоятся в начале 2019 года", - заявил Коттарелли.

Однако выборы могут состояться и раньше.

"При отсутствии доверия парламента, правительство немедленно подаст в отставку и его главной функцией будет управление ординарными делами до проведения выборов после августа", – добавил он.

Ранее большинство партий заявили, что не поддержат в парламенте "правительство технократов".

Коттарелли долгое время был высокопоставленным сотрудником Международного валютного фонда. Он известен как разработчик методов снижения государственных расходов и упорядочения государственных финансов.

Ранее, предыдущий кандидат на пост премьер-министра, профессор гражданского права Джузеппе Конте вернул мандат президенту после того, как возник конфликт между Маттареллой и коалицией из "Движения пяти звезд" и партии "Лига Севера". Сторонам не удалось договориться о посте министра экономики и финансов. Маттарелла, который последовательно придерживается проевропейского курса, отказался согласовать кандидатуру министра экономики и финансов. На эту должность коалиция предложила 81-летнего евроскептика Паоло Савона, который мог продвигать выход Италии из Еврозоны.

Как сообщала "Страна", в марте на парламентских выборах в Италии лидировала правоцентристская коалиция.

Напомним, 24 марта сенат Италии впервые в истории страны возглавила женщина. Представители правоцентристской коалиции и "Движения пяти звезд" проголосовали за избрание представительницы правой партии "Вперед, Италия" Марии Элизабеты Казеллати.