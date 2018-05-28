В Одессе 20-летняя девушка упала в сухой колодец глубиной 20 метров в Ванном переулке.

Сообщение об этом спасателям поступило ночью 28 мая, передает пресс-служба Главного Управления ГСЧС в Одесской области.

"28 мая в 00:12 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в пер. Ванный человек упал в сухой колодец", - уточнили в ГСЧС.

К месту вызова было немедленно направлено пожарно-спасательное подразделение 2-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытию выяснилось, что девушка находится на дне колодца в бессознательном состоянии.

Бойцы ГСЧС с помощью спасательной веревки спустились на дно колодца и подняли девушку на поверхность. Медики скорой помощи госпитализировали пострадавшую ​​в городскую клиническую больницу с признаками перелома руки и многочисленными ушибами.

Как сообщала "Страна", полицейский утонул в колодце, куда его бросил сотрудник СБУ, посчитав погибшим в пьяной аварии.

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