Через пункт пропуска "Гнутово" пытались провезти в Донецк оборудование для майнинга криптовалют
На КПВВ "Гнутово" в зоне проведения ООС был задержан украинец, пытавшийся провезти на территорию ОРДЛО оборудование для майнинга криптовалют.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Оборудование мужчина перевозил по маршруту Мариуполь - Донецк на автомобиле Skoda. Во время проверки пограничников Донецкого отряда и представителей ГФС он пытался скрыть технику среди личных вещей в багажном отделении авто.
По предварительным оценкам, стоимость изъятого оборудования составила 122 тысячи гривен.
Как заявил задержанный, подобное оборудование пользуется большим спросом на неподконтрольных территориях, и поэтому он решил заработать на перепродаже.
На данный момент техника изъята представителями ГФС для принятия правового решения. Нарушителю инкриминируют ч. 1 ст. 294-3 Кодекса об административных правонарушениях - "Нарушение порядка перемещения товаров".
Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua
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