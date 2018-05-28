Американское агентство Bloomberg охарактеризовало взаимоотношения лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина - как броманс (тесные дружеские отношения двух мужчин).

По данным журналистов, когда президент США Дональд Трамп отменил саммит с КНДР, ее лидер Ким Чен Ын искал для срочных переговоров того, кого бы он довольно хорошо знал - и этим человеком оказался Мун Чжэ Ин.

Неожиданная встреча президента Южной Кореи и лидера КНДР 26 мая показывает, что южнокорейский лидер готов поддерживать дипломатические отношения и избегает возвращения к военным угрозам относительно ядерной программы КНДР.

Сам южнокорейский лидер назвал прошедшую встречу попыткой прояснить "трудности в общении".

В настоящее время, пишет Bloomberg, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выступает "нейтральным посредником" в запланированном саммите Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ином желает заключения мирного договора с Ким Чен Ыном как можно скорее.

В долгосрочной перспективе это может осложнить усилия президента США по "максимальному давлению" на КНДР в случае, если американо-северокорейский саммит все-таки не случится.

Как сообщала "Страна", Вашингтон отправил в Сингапур группу переговорщиков. Передовая группа Белого дома отправится в Сингапур, как было запланировано ранее, для проведения подготовки к саммиту, если он будет иметь место.

Напомним, что Северная Корея демонтировала ядерный полигон.