Пункты пропуска на Донбассе перейдут на новый график с 1 июня
С 1 июня во всех контрольных пунктах въезда - выезда (КПВВ) на Донбассе начнет действовать летний распорядок работы - с 06:00 до 20:00.
Об этом сообщает пресс-служба ООС в сети Facebook.
В частности, на летний режим работы будут переведены:
- дорожный коридор "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск" - КПВВ "Золотое";
- дорожный коридор "Горловка - Бахмут" - КПВВ "Майорское";
- дорожный коридор "Донецк - Курахово" - КПВВ "Марьинка";
- дорожный коридор "Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)" - КПВВ "Новотроицкое";
- дорожный коридор "Новоазовск - Покровск - Талаковка -Мариуполь" - КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик)
- дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар" - КПВВ "Станица Луганская".
Фото: facebook.com/pressjfo.news
Ранее "Страна" сообщала, как в начале мая на Донбассе впервые ввели "красный" режим допуска из-за обстрела на КПВВ.
Как сообщала "Страна", Волкер планирует продолжать переговоры с Сурковым по ситуации на Донбассе.
Напомним также, что на Донбассе под обстрелом погибла девочка, которой три дня назад исполнилось 15 лет.
Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!