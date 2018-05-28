С 1 июня во всех контрольных пунктах въезда - выезда (КПВВ) на Донбассе начнет действовать летний распорядок работы - с 06:00 до 20:00.

Об этом сообщает пресс-служба ООС в сети Facebook.

В частности, на летний режим работы будут переведены:

дорожный коридор "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск" - КПВВ "Золотое";

дорожный коридор "Горловка - Бахмут" - КПВВ "Майорское";

дорожный коридор "Донецк - Курахово" - КПВВ "Марьинка";

дорожный коридор "Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)" - КПВВ "Новотроицкое";

дорожный коридор "Новоазовск - Покровск - Талаковка -Мариуполь" - КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик)

дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар" - КПВВ "Станица Луганская".

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Ранее "Страна" сообщала, как в начале мая на Донбассе впервые ввели "красный" режим допуска из-за обстрела на КПВВ.

Как сообщала "Страна", Волкер планирует продолжать переговоры с Сурковым по ситуации на Донбассе.

Напомним также, что на Донбассе под обстрелом погибла девочка, которой три дня назад исполнилось 15 лет.