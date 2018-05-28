В аннексированном Крыму задержали гражданина Украины и гражданку Россию за, якобы, попытку продать пистолет "ТТ".

Об этом в понедельник, 28 мая сообщает пресс-центр ФСБ России.

"По данным ведомства, при попытке сбыта пистолета "ТТ" были задержаны украинец 1986 года рождения и россиянка 1992 года рождения", - говорится в сообщении.

На данный момент решается вопрос об открытии дела за незаконное приобретение, сбыт и хранение оружия.

Изъятый пистолет проверяется на причастность к преступлениям.

Как сообщала "Страна", в России требуют дать украинскому журналисту Сущенко 14 лет за шпионаж. Приговор огласят на днях.

Отметим, что на днях в ФСБ РФ заявили о раскрытии в Крыму деятельности "экстремистской группы", якобы созданной помощником нардепа Мустафы Джемилева по указанию лидера Меджлиса крымскотатарского народа, нардепа Рефата Чубарова.