В трагической истории в Одессе, когда экс-глава городского Правого сектора Сергей Стерненко зарезал в драке Ивана Кузнецова, десантника 25 АМБ - появился новый поворот.

Полиция решает вопрос о привлечении к ответственности медиков, которые не оказали вовремя помощь жертве Стерненко. Об этом передает одесский портал Информационная волна.

Как сообщил советник начальника областной полиции Руслан Форостяк, помимо трех уголовных производств, начатых по трагическим событиям с участием Сергея Стерненко, сейчас решается вопрос об открытии еще одного уголовного производства – по факту оставления в беспомощном состоянии Ивана Кузнецова, получившего проникающее ножевое ранение в брюшную полость.

Пока тот был еще жив, врачи кареты скорой помощи не поинтересовались его состоянием здоровья и не оказали медицинскую помощь, хотя имели возможность. В первую очередь, данное уголовное дело касается медицинских работников, которые были на месте происшествия.

Ранее "Страна" сообщала, что нападение на Стерненко в Одессе хотят повесить на его конкурента из "Правого сектора".