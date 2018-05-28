Футбольные болельщики "Черноморца" избили главного тренера одесского клуба Константина Фролова после вылета команды в первую лигу. Об этом сообщает Odessa.online.

Конфликт развязался после встречи, когда тренер подошел к трибуне, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку. Нескольким фанатам это не понравилось и они нанесли серию ударов по голове тренера одесситов.

Тренер в срочном порядке покинул место происшествия.

Возможно это и стало причиной, по которой тренер не явился на послематчевую пресс-конференцию.

Позже Фролов появился в эфире "Футбол News" с гематомой под глазом.

Напомним, в ответном переходном матче за право выступать в УПЛ "Полтава" в овертайме разгромила "Черноморец" (3:0). Первый матч закончился минимальной победой одесситов (1:0).

Фото: odessa.online

Как сообщала "Страна", ранее президент УПЛ опроверг расширение высшей лиги до 16 команд.

Также "Страна" писала, что почти все болельщики Лиги чемпионов в Киеве уже уехали и улетели. Погранслужба назвала число покинувших Украину фанатов.