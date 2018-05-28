Исполнительнице главной роли в фильме "Чудо-женщина" - израильской актрисе Галь Гадот предложили роль ведущей на конкурсе "Евровидение". Он должен пройти в Израиле в 2019 году.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственное израильское радио "Кан".

В настоящее время она рассматривает официальное предложение, поступившее от организаторов конкурса.

Израильская актриса и модель Галь Гадот в возрасте 18 лет завоевала титул "Мисс Израиль", после чего представляла страну на конкурсе "Мисс Вселенная" в Эквадоре. Позже она прославилась благодаря участию в фантастических боевиках "Бэтмен против Супермена", "Чудо-женщина", "Лига справедливости", а также серии фильмов "Форсаж" (4-6).

Одержавшая победу на португальском Евровидении 25-летняя Нетта Барзилай смогла выступить благодаря победе в израильском музыкальном реалити-шоу.

Певица служила в Израильском военном оркестре, работала инструктором в профессиональном Лагере для молодых музыкантов.

Как сообщала "Страна", "Чудо-женщина" стала самым кассовыми фильмом, когда-либо снятым представительницей прекрасного пола. Только за первый уик-энд в мировом прокате фильм заработал $223 млн.

Напомним, как победительница Евровидения Нетта Барзилай станцевала с фанами в Тель-Авиве.