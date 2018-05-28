В УЕФА опубликовали таблицу клубных коэффициентов европейских футбольных федераций по итогам сезона 2017\18.

Украина заняла восьмое место из 55.

Коэффициент Украины составляется на основании результатов выступлений всех украинских клубов в Лиге чемпионов УЕФА и Лиге Европы УЕФА за последние пять сезонов.

Аналогичным образом рейтинги определяют количество мест для каждой ассоциации (страны) в будущих клубных соревнованиях УЕФА.

Система начисления очков

1. Каждая команда получает два очка за победу и одно очко за ничью (очки, набранные в квалификации и раунде плей-офф, делятся пополам).

2. Клубам, которые пробиваются в 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов УЕФА или четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги Европы УЕФА, начисляется по одному дополнительному баллу за каждый раунд.

3. Кроме того, четыре очка начисляются за участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА и еще четыре очка - за выход в плей-офф.

Расчет коэффициента

Коэффициент представляет собой сумму среднего значения за текущий сезон (общее количество набранных баллов делится на число клубов ассоциации, участвующих в еврокубковом сезоне) и результатов предыдущих четырех сезонов. Если две ассоциации будут иметь одинаковый коэффициент, более высокое место займет страна с более высоким коэффициентом за последний сезон.

Рейтинги обновляются после каждого раунда клубных соревнований под эгидой УЕФА.

Фото: ru.uefa.com

Как сообщала "Страна", португалец Роналду стал абсолютным рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов. Первую ЛЧ Криштиану взял с "Манчестер Юнайтед", еще четыре – в Мадриде.

Напомним, что в УЕФА назвали сборную лучших футболистов Лиги чемпионов по итогам сезона 2017\18.