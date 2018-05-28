Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает скорейшего решения языковой проблемы, возникшей между Украиной и Венгрией.

Об этом он заявил во время заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве, сообщает собственный корреспондент "Укринформа".

Столтенберг находится в тесном контакте с президентом Украины Петром Порошенко и министром иностранных дел Павлом Климкином по вопросу блокирования Венгрией интеграции Украины.

"Мы продолжим оказывать помощь и поддержку Украине", - заверил генсек НАТО.

Относительно претензий венгерской стороны к Украине по языковой статьи закона об образовании, глава НАТО в очередной раз выразил надежду, что Киев и Будапешт решат эту проблему как можно скорее.

Он также проинформировал, что сегодня в Брюсселе пройдет заседание Комиссии НАТО-Украина на уровне послов, которое Венгрия не блокирует.

Венгрия официально инициирует в НАТО пересмотр всех программ поддержки Украины. Будапешт в третий раз блокирует проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензии к языковой статье украинского закона об образовании. Столтенберг уже призвал страны к скорейшему разрешению спора.

В штаб-квартире Североатлантического альянса, несмотря на инициативу венгерского правительства, не намерены пересматривать подходы в сотрудничестве с Украиной.

Как сообщала "Страна", глава МИД Польши призвал генсека НАТО помешать евроблокаде Украины, которую проводит Венгрия.

Напомним, что в Госдепе назвали условия для сотрудничества НАТО с Россией.