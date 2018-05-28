Национальный профсоюз журналистов Франции осудил блокировку Порошенко российских СМИ в Украине
Национальный профсоюз журналистов Франции осудил решение Порошенко о блокировке российских средств массовой информации в Украине.
"Национальный профсоюз журналистов решительно осуждает указ президента Украины от 14 мая 2018 года, опубликованный 24 мая, о закрытии на три года российских информационных агентств РИА Новости, rossiyasegodnya.rf, sputniknews.com, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru, rian.com.ua, как и сайтов телеканалов rtr-planeta.com, russia.tv, vesti.ru, tvkultura.ru, digitalrussia.tv", - цитирует слова генерального секретаря профсоюза Эммануэля Вире РИА Новости.
Международная организация "Комитет защиты журналистов" (CPJ) также призвала Петра Порошенко отменить запрет на работу в Украине ряда российских СМИ.
24 мая стало известно, что Киев вводит санкции против МИА "Россия сегодня", РИА Новости Украина, а также ряда других российских СМИ.
Как сообщала "Страна", журналисты "112-Украина" в открытом письме потребовали отставки главы Национального совета по вопросам телевидения на радиовещания.
Редакция телеканала констатирует фактический произвол со стороны Нацсовета.
Напомним, что в апреле Мининформ направил в СБУ новый список сайтов для блокирования в Украине.