Национальный профсоюз журналистов Франции осудил решение Порошенко о блокировке российских средств массовой информации в Украине.

"Национальный профсоюз журналистов решительно осуждает указ президента Украины от 14 мая 2018 года, опубликованный 24 мая, о закрытии на три года российских информационных агентств РИА Новости, rossiyasegodnya.rf, sputniknews.com, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru, rian.com.ua, как и сайтов телеканалов rtr-planeta.com, russia.tv, vesti.ru, tvkultura.ru, digitalrussia.tv", - цитирует слова генерального секретаря профсоюза Эммануэля Вире РИА Новости.

Международная организация "Комитет защиты журналистов" (CPJ) также призвала Петра Порошенко отменить запрет на работу в Украине ряда российских СМИ.

24 мая стало известно, что Киев вводит санкции против МИА "Россия сегодня", РИА Новости Украина, а также ряда других российских СМИ.

Как сообщала "Страна", журналисты "112-Украина" в открытом письме потребовали отставки главы Национального совета по вопросам телевидения на радиовещания.

Редакция телеканала констатирует фактический произвол со стороны Нацсовета.

Напомним, что в апреле Мининформ направил в СБУ новый список сайтов для блокирования в Украине.