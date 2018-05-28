В воскресенье, 27 мая в Луцке полиция задержала нетрезвого мужчину, который напал на патрульную полицейскую. Она приехала на вызов о семейной ссоре, после звонка женщины, сообщившей о своем избиении.

Об этом передает УНИАН со ссылкой на патрульную полицию Волыни.

Экипаж патрульных прибыл по срочному вызову на ул. Глушец по заявлению местной жительницы, которую избил сожитель.

Инспектор собиралась взять объяснения, однако потерпевшая начала вести себя агрессивно и убегала. Она оказалась нетрезвой.

"На ее крик выбежали соседи и также напали на полицейских. Один из мужчин нанес телесные повреждения инспектору и ударил ее головой о стену", - говорится в опубликованном сообщении.

Злоумышленника задержали и доставили в участок, где выяснилось, что это сожитель заявительницы. Также было установлено, что эта заявительница уже более 40 раз вызвала полицию домой с похожими обращениями.

По словам очевидцев, она со своим сожителем злоупотребляют алкоголем после чего выясняют отношения. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Патрульная находится в больнице с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой, угрозы ее жизни нет.

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