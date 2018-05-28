Звезды сериала "Игра престолов" Кит Харрингтон и Роуз Лесли решили стать мужем и женой. Об этом сообщает Harpers Bazaar.

Харрингтон играет одну из главных ролей в культовом сериале - Джона Сноу, а Лесли уже выбыла из шоу по причине сценической смерти. Она несколько сезонов подряд исполняла роль одичалой Игритт - которая, как и в жизни, была влюблена в Сноу.  

Кстати, познакомились Харрингтон и Лесли на съемках сериала. 

Свадьба британских актеров назначена на 23 июня. 

Роуз Лесли и Кит Харрингтон. Фото - instagram.com/roseleslie_got

Проходить торжество будет в фамильном замке невесты в Западном Гариохе, Шотландия.

Ранее "Страна" рассказывала, чем живут звезды "Игры престолов" во время съемок последнего сезона.

Напомним, что автор саги Джордж Мартин перенес выход продолжения "Игры престолов".

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