Звезда "Игры Престолов" Кит Харрингтон женится и уже назвал дату свадьбы
Звезды сериала "Игра престолов" Кит Харрингтон и Роуз Лесли решили стать мужем и женой. Об этом сообщает Harpers Bazaar.
Харрингтон играет одну из главных ролей в культовом сериале - Джона Сноу, а Лесли уже выбыла из шоу по причине сценической смерти. Она несколько сезонов подряд исполняла роль одичалой Игритт - которая, как и в жизни, была влюблена в Сноу.
Кстати, познакомились Харрингтон и Лесли на съемках сериала.
Свадьба британских актеров назначена на 23 июня.
Роуз Лесли и Кит Харрингтон. Фото - instagram.com/roseleslie_got
Проходить торжество будет в фамильном замке невесты в Западном Гариохе, Шотландия.
Ранее "Страна" рассказывала, чем живут звезды "Игры престолов" во время съемок последнего сезона.
Напомним, что автор саги Джордж Мартин перенес выход продолжения "Игры престолов".