В понедельник, 28 мая в Одесской области в результате выезда авто на железнодорожный переезд, несмотря на работающие визуальные и звуковые указатели дорожной сигнализации, - произошло столкновение легковой машины с поездом.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Авария произошла в 8:15 на перегоне Абамеликово – Кодыма. Водитель автомобиль Nissan при включенной световой и звуковой сигнализации выехал на переезд и столкнулся с поездом №764 сообщением Одесса – Киев.

"По предварительной информации, в результате ДТП пассажирка автомобиля, двое детей, находившихся в автомобиле, госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще один человек травмирован", - указано в опубликованном сообщении.

На место аварии вызвана скорая помощь, полицию и военизированную охрану "Укрзализныци". На месте работает комиссия регионального филиала "Одесская железная дорога" ПАО "Укрзализныця", а также правоохранители. Степень повреждения подвижного состава и инфраструктуры устанавливается.

Поезд №764 Одесса – Киев задержан на 33 минуты и поезд №25 Одесса – Яремче на 1:00. Железнодорожный пассажирский состав ехал со скоростью 115 км/ч.

Как сообщили в ГУНП в Одесской области, выяснилось, что в результате аварии погибла 26-летняя пассажирка. Еще три человека, двое из которых – дети 2 и 9 лет, доставили в Кодымскую центральную районную больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Следствие продолжается.

Фото: facebook.com/gunp.odessa

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