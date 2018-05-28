Девочка-подросток погибла сегодня под обстрелом в подконтрольном Украине поселке Железное в Торецке на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Фото: facebook.com

"Сегодня в ходе обстрелов боевиками мирного Железное (Торецкое) погибла несовершеннолетняя девочка. Ребенок вышел во двор, где была убита осколком вражеского снаряда.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции.

Соболезнования родным", - написал на своей странице в соцсети Аброськин.

Погибшей девочке три дня назад исполнилось 15 лет, она училась в девятом классе школы. Такое уточнение в соцсети дал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"В поселке Железный вблизи Торецкая погибла 15-летняя девочка, Дарья - ученица 9 класса СОШ номер 7. Три дня назад она отметила свой день рождения", - написал в соцсети Жебривский.

Ранее "Страна" писала о том, что в поселке под контролем ВСУ мирный житель подорвался на мине прямо у своего дома. Полиция назвала это терактом.

Также мы сообщали, что два бойца ВСУ попали в засаду во время патрулирования под Горловкой.