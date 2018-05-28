"Человеку-пауку" из Мали, спасшему ребенка в Париже, дадут французское гражданство
Мигрант Мамуд Гассама, который ловко и неожиданно спас ребенка, повисшего на балконе в Париже, получит французский паспорт.
Об этом сообщает BBC.
Как сообщалось, Гассама проходил мимо дома на севере Парижа и увидел толпу людей, которая испуганно смотрела снизу на 4-летнего ребенка, повисшего на перилах балкона четвертого этажа.
Малиец, не долго думая, вскарабкался на балкон и спас мальчика.
После этого Гассаму пригласили в Елисейский дворец к президенту Эмманюэлю Макрону, а мэр Парижа Анн Идальго назвала его "человеком-пауком 18 района".
Власти Франции уже заявили о том, что дадут мужчине французское гражданство.
Ранее в Харькове 8-летний ребенок выпал с пятого этажа и остался жив.
Также в Киеве на днях 15-летний парень спас жителей высотки от масштабного пожара