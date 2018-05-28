Мигрант Мамуд Гассама, который ловко и неожиданно спас ребенка, повисшего на балконе в Париже, получит французский паспорт.

Об этом сообщает BBC.

Как сообщалось, Гассама проходил мимо дома на севере Парижа и увидел толпу людей, которая испуганно смотрела снизу на 4-летнего ребенка, повисшего на перилах балкона четвертого этажа.

Малиец, не долго думая, вскарабкался на балкон и спас мальчика.

После этого Гассаму пригласили в Елисейский дворец к президенту Эмманюэлю Макрону, а мэр Парижа Анн Идальго назвала его "человеком-пауком 18 района".

Власти Франции уже заявили о том, что дадут мужчине французское гражданство.

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