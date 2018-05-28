В Сумской области полиция задержала водителя, который на автомобиле "Део Ланос" сбил насмерть двухлетнего мальчика и скрылся с места происшествия. Об этом говорится на сайте Нацполиции.

Трагедия произошла вечером в воскресенье, 27 мая в с.Симьянивка Конотопского района. Водитель автомобиля "Део Ланос" ехал в сторону Конотопа, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и сбил двухлетнего малыша, который вместе с сестренкой и несколькими другими детьми шли по обочине.

От полученных травм ребенок скончался на месте. Виновник ДТП скрылся с места происшествия.

С целью розыска беглеца был введен в действие план "Перехват". На розыск и задержание водителя-участника ДТП был ориентирован весь личный состав Конотопского отдела полиции.

Полицейские опрашивали местных жителей с целью установления свидетелей данного происшествия и марки автомобиля, на котором передвигался разыскиваемый. Была получена информация о марке автомобиля, поэтому правоохранители начали проверку владельцев автомобилей "Део Ланос".

В поле зрения правоохранителей попал 48-летний житель соседнего села - владелец такого авто.

Фото: npu.gov.ua

Полицейские проверили информацию и в результате всех принятых мер правонарушитель был задержан примерно через два часа после содеянного.Как установили полицейские, мужчина после празднования Дня села решил покататься на машине. После того, как сбил ребенка, он быстро вернулся домой, оставил автомобиль во дворе матери, а сам спрятался в соседнем домохозяйстве.

По словам и.о. начальника Конотопской полиции Александра Васильченко, на момент задержания у мужчины были явные признаки алкогольного опьянения. У него сразу взяли пробы на анализы для проведения экспертизы на наличие алкоголя в крови. Сейчас мужчина находится под стражей.

Следователями Конотопского отдела полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, которые привели к гибели людей), по которой виновнику ДТП грозит тюремное заключение сроком до восьми лет.

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