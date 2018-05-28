Международный фонд Сороса "Возрождение" имеет своих протеже в украинских коридорах власти. Через него ежегодно вносятся миллионы долларов для финансирования реализации "повестки дня" миллиардера в Украине.

Об этом сообщает американское консервативное издание The Washington Times.

"Фонд, как инструмент влияния миллиардера (Джорджа Сороса - Прим.Ред.), очень заинтересован в газотранспортном бизнесе Украины, не говоря уже о сельском хозяйстве, энергетике, здравоохранении и ИТ-отраслях. Благодаря изобилию природных ресурсов и образованной рабочей силы Украина является идеальным кандидатом на "колонизацию", чтобы служить повестке дня глобалистов", - указано в опубликованной статье.

Американские журналисты отмечают, что выглядевший "первым кандидатом Сороса" на место главы Украины - Петр Порошенко, не смог или не захотел справиться с системной коррупцией и вероятно проиграет предстоящие президентские выборы.

Его соперники уже выстраиваются "в круг волков".

По данным The Washington Times, новый проект Сороса и его партнера Виктора Пинчука в Украине - избрание на пост президента популярного певца Святослава Вакарчука.

Отметим, что Пинчук в статье The Washington Times называется зятем бывшего президента и давним другом американской четы Клинтон, а также их одноименного фонда.

Журналисты отмечают, что в их распоряжении есть множество подтверждающих фото из Давоса.

"Г-н Вакарчук занимает особое место в украинской культуре, так как его музыка и активность были голосом за народную боль и недовольство, вызванные неудачами правительства Порошенко и болезненным сепаратистским конфликтом, раздирающимся на востоке", - говорится в статье.

Журналисты отмечают, что после "первоначального набега" в политику Вакарчук оставил свое место в Раде в 2008 году спустя всего год - "из-за беспокойства о коррупции".

"Г-н Вакарчук любит свою страну и, без сомнения, хочет делать то, что отвечает ее интересам. Но певцу - у которого очень небольшой опыт в бизнесе или политике, будет нелегко противостоять "машине Сороса", когда-то внедренной многочисленными представителями "Открытого общества" (финансируемого Соросом - Прим.Ред.)".

Американские журналисты отмечают, что украинцы должны хорошо подумать над тем, кому они хотят доверить власть в стране.

"Послужной список Сороса не вызывает желания подражать ему ни у одной амбициозной нации", - резюмировали в The Washington Times, приводя в пример Венгрию.

Отметим, что в The Washington Times часто публикуются лоббистские статьи, заказчиками которых являются различные политики и бизнесмены из Украины. В данном случае, четкая привязка Вакарчука к Соросу может иметь целью настроить против певца администрацию Трампа, у котором с Соросом, как известно, очень плохие отношения.

Как сообщала "Страна", фонд Сороса заявил, что уходит из Венгрии из-за политических репрессий.

Решение о переносе операций из Будапешта обосновывается тем, что венгерское правительство "готово ввести дополнительные ограничения для неправительственных организаций из-за того, что оно назвало пакетом законодательства "Стоп Сорос".

Напомним, что фронтмен группы "Океан Эльзи" уже Святослав Вакарчук вышел на политическую сцену страны, выступив с программной речью перед студентами Киево-Могилянской академии.