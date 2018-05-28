Сегодн, 28 мая в Московском городском суде проходит заседание по делу задержанного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко. Запланированы прения сторон обвинения и защиты. Об этом сообщил в соцсети общественный защитник украинца Марк Фейгин.

Фото: facebook.com

"Сегодня в Мосгорсуде пройдут прения сторон по делу украинца Романа Сущенко, обвиняемого по ст.276 УК (шпионаж). От стороны обвинения мы услышим о запрошенном сроке наказания для моего подзащитного. Надеюсь, Кремль будет осмотрителен в желаниях, поскольку Вышинскому запросят взаимообразно", - написал в соцсети Фейгин.

Также он заявил, что обвинение требует в качестве наказания для Романа Сущенко 14 лет лишения свободы.

Фото: facebook.com

Напомним, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, где он находился с частнойым визитом.

7 октября ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли.

Ранее "Страна" писала о том, что суд в Москве оставил обвиняемого в шпионаже украинского журналиста Сущенко под стражей еще на шесть месяцев.

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