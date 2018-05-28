Всемирно известный музыкант, общественный деятель и основатель благотворительного фонда, направленного на борьбу со СПИДом, сэр Элтон Джон приехал в Украину, сообщает Укринформ.

Фото: ukrinform.ru

На Арт-заводе Платформа в Киеве состоится специальный Кураж Базар, во время которого пройдет благотворительная акция “День с Элтоном Джоном”.

“Главная фишка дня: встреча с Элтоном”, - анонсируют организаторы Кураж Базара.

Известно, что Элтон Джон приехал в Украину по приглашению Фонда Елены Пинчук. Он примет участие в акции, целью которой является профилактика и привлечение к борьбе со СПИДом в Украине.

Ранее "Страна" писала о том, что черкасский художник стал автором обложки нового альбома Элтона Джона.

Также мы сообщали, что Элтон Джон выходит на пенсию. Леди Гага, The Killers и Coldplay запишут для него альбом.