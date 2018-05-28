Делегаты заседавшего в столице Чехии Первого Национального Украинского Конгресса (ПНУК) выдвинули "майдановского стрелка" Ивана Бубенчика - кандидатом в президенты Украины.

Его выбрали из 12 претендентов, сообщает пресс-служба ПНУК. Ссылку на решение конгресса опубликовал в Facebook и сам Бубенчик.

Как утверждается в пресс-релизе, стрелок прошел "праймериз" и победил на них других 11 кандидатов.

"В первый день работы делегатам было предложено выслушать всех кандидатов, их презентации и ответы на вопросы конгрессменов.

При этом приложено максимум усилий для прозрачности процедуры и абсолютного регламентного равенства шансов каждого кандидата", - сообщили в ПНУК.

Далее отмечается, что первый раунд праймериз закончился открытым голосованием и во второй тур вышли 4 кандидата.

Во время следующего раунда и "более системного и детального опроса кандидатов", делегаты Конгресса выбрали для участия в финальных дебатах двух претендентов.

"Третий раунд и открытое голосование привели к выбору единого народного кандидата в Президенты Украины от Первого Национального Украинского Конгресса, согласно части первой, статьи пятой, пунктов 1 и 2 Закона Украины "О выборах Президента Украины".

Как Спикер Первого Национального Украинского Конгресса, на основе данных, предоставленных мне Председателем Счетной Комиссии, имею честь объявить победителем праймериз гражданина Украины - Ивана Бубенчика", - указано в опубликованном сообщении.

Члены ПНУК призвали "все анти-олигархические силы, политические партии и движения, общественные объединения и отдельных граждан объединяться вокруг кандидата, избранного в результате прозрачной и демократической процедуры Первым Национальным Украинским Конгрессом".

Фото: ua-news.zzz.com.ua

"Страна" разбиралась, как "стрелок с Майдана" проделал путь от фантазера до убийцы, которому Луценко отпустил грехи.

Широкой общественности о причастности Бубенчика к событиям, повлекшим массовую гибель протестующих и сотрудников правоохранительных органов в время финальной фазы Евромайдана 2014 года стало известно только по прошествии двух лет.

Напомним, что прокуратура отказалась от взятия Бубенчика под стражу.