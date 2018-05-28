Бывшая первая леди США Мишель Обама опубликовала в своем Instagram архивное фото со свадьбы. Отметим, что 3 октября 2017 года Барак и Мишель Обама отметили 25-ю годовщину свадьбы, но трогательным свадебным фото они решили поделиться сейчас. Не исключено, что Мишель вдохновилась недавним прогремевшим на весь мир бракосочетанием принца Гарри и Меган Маркл.

Фото: instagram.com

На фото Барак Обама одевает на ногу невесте, очевидно ранее украденную у нее, туфельку.

"По фото не скажешь, но в день нашей свадьбы в октябре 1992 года Барак проснулся с ужасным насморком. А еще каким-то чудесным образом он исчез у алтаря, но потом мы танцевали почти всю ночь. Двадцать пять лет спустя мы все еще веселимся, но также ведем колоссальную работу, чтобы поддерживать друг друга как личностей. Я не могу представить себя с кем-то другим", - написала в соцсети Мишель Обама.

Напомним, 44-й президент США Барак Обама и его супруга Мишель воспитывают двух дочерей: 19-летнюю Малию и 16-летнюю Сашу.

Ранее "Страна" писала о том, что Мишель Обама выпустит свои мемуары в этом году.

Также мы сообщали, что Мишель Обама призналась, что было в "голубом" подарке от Мелании Трамп.