Социальная сеть Facebook, которая ранее фигурировала в расследовании об утечке личных данных пользователей, попросила своих британских и американских посетителей присылать их собственные обнаженные фото.

Администрация сети заявляет, что это может помочь пользователям избежать так называемой "порнопомести", сообщает BBC-Украина.

Идея такого шага со стороны Facebook заключается в том, чтобы заблокировать ваши интимные фото еще до того, как они попадут в сеть. Если вы вдруг беспокоитесь, что кто-то может распространить их в интернете с недобрыми побуждениями.

Подобную технологию уже используют для борьбы с детской порнографией.

Facebook протестовал систему в Австралии, теперь распространяет ее на Британию, США и Канаду.

Как это работает?

Если у вас есть фотографии, из-за которых вы беспокоитесь, в Facebook говорят, что вам следует связаться с их партнером, который занимается этой проблемой - в Британии это горячая линия для помощи жертвам "порнопомести". Ее работники отправят вам ссылку, по которой можно загрузить провокационную фотографию.

Как объясняет руководитель службы безопасности Facebook Антигона Дэвис, эти фотографии увидит "только очень маленькая группа из около пяти специально обученных аналитиков".

Они создадут для каждой фотографии уникальный цифровой отпечаток. Этот специальный код будет храниться в базе данных.

Если кто-то другой попытается загрузить в Facebook, Instagram или Messenger это же фото, система распознает его отпечаток и заблокирует еще до того, как оно появится онлайн.

В базе данных будут храниться только уникальные коды фотографий - оригиналов там не будет.

Какие гарантии?

Как говорит Дэвис, "стопроцентных гарантий там, где дело доходит до технологий распознавания фотографий, нет".

Это потому, что фотографии возможно видоизменять, чтобы они отличались от оригинала. Хотя Дэвис уверяет, что эти технологии развиваются. Пока вся система работает только при условии, что два фото полностью совпадают.

По данным горячей линии помощи жертвам "порнопомести" в Великобритании, ежегодно количество таких случаев растет. В 2015 году в агентство обратилось 500 пострадавших, тогда как в 2017 - более тысячи.

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