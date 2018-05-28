В воскресенье вечером на украинской границе гражданка России с тремя детьми попросила статус беженки. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Во время пограничного контроля в пункте пропуска "Сеньковка" женщина, которая прибыла с детьми 2005, 2007 и 2009 годов рождения, обратилась к пограничникам Черниговского отряда с просьбой о предоставлении ей статуса беженки. Россиянка сообщила, что на территории РФ ее преследуют по религиозным мотивам", - говорится в сообщении.

Сообщается, что гражданку России пропустили на территорию Украины и проинформировали об этом ГМС Украины в Киевской области.

Ранее "Страна" писала о том, что в Лукьяновском СИЗО ждет экстрадиции иранец, которому за использование для мошенничества имени аятоллы грозит смертная казнь.

Также мы сообщали, что две беженки из Сирии попросили убежища в Украине.