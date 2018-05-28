Спасатели потушили пожар в одном из старейших кинотеатров Киева -"Экран". Огонь вспыхнул в здании, возле станции метро "Житомирская" около 8:45 понедельника, 28 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.

На месте возгорания продолжают работать спасатели и скорая помощь. По их данным от пожара никто не пострадал.

Расположенные рядом киоски остаются обесточенными.

"В 10:24 пожар на общей площади 60 кв. м пожарные локализовали, а в 11:14 - ликвидировали.

К тушению были привлечены 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава", - указано в опубликованном сообщении.

В конце апреля в центре Киева произошел пожар в историческом здании, известной как дом Гинзбурга. По данным СМИ, часть этажа полностью выгорела, на другие этажи пожар не распространился. Как позже сообщили в ГСЧС, пожар возник в квартире со сложной планировкой.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Как сообщала "Страна", в Германии загорелся парк развлечений, огонь тушат 500 спасателей.

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Напомним, что в Украину возвращается жара до +28.