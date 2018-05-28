Сегодня в 8:15 на перегоне Абамеликово - Кодыма в Одесской области произошло столкновение автомобиля и поезда.

При этом погибла женщина - пассажир авто, а двое детей госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как сообщается на сайте Укрзализныци, водитель автомобиль Nissan при работающий световой и звуковой сигнализации выехал на переезд и столкнулся с поездом № 764 "Одесса - Киев", который двигался со скоростью 115 км/ч.

На место аварии была вызвана скорая помощь, полицию и военизированную охрану Укрзализныци. Инцидент расследуется, на месте работает комиссия регионального филиала "Одесская железная дорога" ПАО Укрзализныця.

Степень повреждения подвижного состава и инфраструктуры устанавливается. Поезд №764 Одесса - Киев задержан на 33 минут и поезд № 25 Одесса - Яремче на 1:00.

Ранее "Страна" писала о том, что парень умер в больнице после смертельного селфи на железной дороге.

Также мы сообщали, что в Италии поезд протаранил грузовик на переезде, 2 погибших и 18 раненых.