К утру понедельника, 28 мая сотрудники Госпогранслужбы уже оформили на выезд из Украины более 30 500 участников и болельщиков, прибывших на финалы Лиги Чемпионов УЕФА.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как и приезд, оформление на выезд большей части болельщиков проходило в столичных аэропортах, а также воздушных гаванях Львова, Одессы, Харькова и Ивано-Франковска.

Большое количество болельщиков также пересекли границу через пограничные пункты пропуска на автобусах, автомобилях, небольшими организованными группами на западе Украины.

Как сообщала "Страна", определились все футбольные команды, которые сыграют в высшем дивизионе чемпионата Украины нового сезона.

Впервые в истории турнира дивизион сильнейших пополнят сразу три команды из Первой лиги.

Напомним голы и опасные моменты финала Лиги Чемпионов в Киеве.