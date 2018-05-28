Губернатор штата Миссури Эрик Гретенс выдал прокламацию, в которой признал Голодомор 1932-33 года геноцидом украинского народа. Об этом сообщает посольство Украины в США на своей странице в соцсети.

Фото: facebook.com

"Штат Миссури присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 гг. Геноцидом против украинского народа. Губернатор штата Эрик Гретенс выдал соответствующую прокламацию. Спасибо народу США за солидарность и поддержку Украине в восстановлении исторической справедливости в память о миллионах жертв, умерших от произвола режима Сталина ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас Голодомор признан геноцидом украинского народа в 11 штатах США: Канзасе, Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне и Пенсильвании.

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко призвал австрийский парламент признать Голодомор в Украине геноцидом.

Также мы сообщали, что Украина поможет голодающей Африке в знак памяти о Голодоморе.