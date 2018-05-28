В школах Украины прозвенели Последние звонки, и вчерашних школьников ждут выпускные. Мамы, папы, дедушки и бабушки делают все, чтобы у их молодых подрастающих наследников и наследниц - "было не хуже, чем у других".

О том, сколько стоит одеть выпускников 2018 года, сообщает Сегодня.

Наряд выпускницы в этом году обойдется в сумму, в среднем, 4150 гривен. Платье – две с половиной тысячи гривен. Туфли – 900. Бижутерия – 350 гривен.

Также считается необходимым клатч – такая маленькая сумочка, чтобы руки занять – 400 гривен.

Собрать выпускника стоит всего на сотню дешевле. С одной стороны костюм – дешевле платья. Но вот туфли – почти по цене костюма. Рубашка стоит как женский клатч – 400 гривен. И бабочка – 300.

Экипировка выпускницы за два года подорожала на 19 процентов, а выпускника на 17. Если брать не новое – можно сэкономить.

Как сообщала "Страна", киевлянам рассказали, почему нельзя купаться в фонтанах.

Отметим, что Джамала, Монатик и Ефросинина вспомнили, за что благодарны своим учителям. Видео.