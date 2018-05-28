В Киеве на бульваре Шевченко в ночь на 28 мая фанаты "Ливерпуля" вновь оказались вовлечены в массовую драку. Об этом сообщает "Информатор".

По словам очевидцев, в потасовке участвовали около 15 человек.

Английские болельщики отдыхали в пабе "Портер", запивая поражение любимой команды в финале Лиги чемпионов. Иностранцы были сильно пьяны. В какой-то момент между ними и другими посетителями паба возникла словесная перепалка, которая переросла в драку.

Конфликт начался на летней террасе паба, а затем переместился на проезжую часть.

В ход шли бокалы, булыжники и все, что попадалось под руку. Пьяные участники драки бегали по дороге, кричали и бросались на своих оппонентов. Кто-то распылил перцовый баллончик, который попал в глаза одному из англичан. Ему и еще одному пострадавшему понадобилась помощь медиков.

Только чудом участники драки не попали под колеса машин и не повредили припаркованные у обочины автомобили.

Фото: kiev.informator.ua

Видео: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", соцсети покоробило фото болельщиков Ливерпуля, спящих на полу на вокзале в Киеве.

Также мы писали, что 27 мая игроки мадридского Реала, после победы на ЛЧ в Киеве, вернулись домой и привезли в столицу Испании Кубок Лиги чемпионов. В аэропорту Мадрида "галактикос" встречала огромная толпа фанов и журналистов.