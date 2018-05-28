На Донбассе вблизи линии разграничения на взрывном устройстве подорвался мирный житель. Инцидент произошел в прифронтовом поселке Южное (контролируется ВСУ) вблизи Торецка и Горловки, где сейчас идут жестокие бои.

Мужчина наступил на взрывное устройство неподалеку от своего дома, сообщается на сайте Нацполиции Донецкой области.

Сообщение о происшествии поступило в Торецкое отделение полиции в воскресенье, 27 мая. Полицейские установили, что в 17.00 мужчина, 1948 года рождения, подорвался, натолкнувшись на взрывоопасный предмет.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Предварительная правовая квалификация - ст. 258 (Террористический акт). Начато досудебное расследование.

Полиция призвала граждан, особенно тех, кто живет вблизи линии разграничения, соблюдать правила безопасности. В случае обнаружения взрывоопасных или подозрительных предметов необходимо прекратить работы в районе обнаружения предмета и сообщить правоохранителям.

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