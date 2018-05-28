В киевском метро снова были замечены несовершеннолетние зацеперы, которые, рискуя жизнью, испытывали судьбу в поисках острых ощущений. На этот раз экстремалы решили пробежаться по крышам вагонов поезда метро.

Видео смертельно опасных забавами опубликовали на странице ресурса "Киев оперативный" в Facebook.

Автору ролика удалось запечатлеть, как в районе станции метро "Левобережная" двое подростков передвигаются по крыше вагона поезда, едущего на высокой скорости.

Отметим, что родителям юных зацеперов грозит административная ответственность. С начала этого года полиция уже поймала 12 любителей экстрима, пять из которых оказались несовершеннолетними.

Ранее "Страна" писала о том, что опубликованы фото трех девушек, которые прицепились к электропоезду на Троещине.

Также мы сообщали, что под Полтавой школьник-зацепер остался без стопы на правой ноге.