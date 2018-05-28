Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров необычным образом прокомментировал развод с женой - он опубликовал в Инстаграм стихотворение, которое скорее всего посвящено его отношениям с Матильдой.

Фото: instagram.com

Не исключено, что в последних строчках стихотворения Сергей раскрывает настоящую причину расставания с Матильдой. Не секрет, что Шнуров изменял жене - об этом Матильда рассказала в книге "Ленинград. Невероятная и правдивая история группы", пишет Гламур.

"В какой-то момент наши отношения скатились в абсолютную ругань. В итоге он встретил девушку, которая делала ему концерты в Германии, у них завязались какие-то отношения, а я о романе и не знала. Он стал странно себя вести, по-другому одеваться, перестал мне звонить - в общем все по классическому сценарию. Я поняла, что все совсем плохо", - рассказывает Матильда.

Отношения удалось спасти - спустя некоторое время Матильда смогла простить Сергея. Увы, судя по всему, на этот раз найти компромисс супругам не удалось.

Фото: instagram.com

"Я никак не ожидала получить такую поддержку от совершенно незнакомых мне людей, потому что, если честно и без всякого кокетства, с трудом верю в свою хоть какую-то значимость рядом с действительно большим. Огромное вам человеческое спасибо! Ваши слова очень много значат, на них обопрусь пока. И не обижайте Сергея, он хоть и великий, но нежный и ранимый", - написала Матильда Шнурова на своей странице в Инстаграм.

Напомним, Сергей и Матильда Шнуровы разводятся после восьми лет брака.

45-летний Сергей и 32-летняя Матильда сыграли свадьбу в 2010 году. Экс-супругов познакомила общая подруга, которая на пару дней прилетела в Москву из США. Для Матильды этот брак стал первым, а для Сергея - третьим. Со своей первой женой Марией Исмагиловой Шнуров познакомился в институте. В 1993 году у пары родилась дочь Серафима. Во втором браке со Светланой Костицыной у Серея в 2000 году родился сын Аполлон.

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