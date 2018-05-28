Пользователей соцсетей шокировала фотография болельщиков "Ливерпуля", которые во время финала Лиги Чемпионов в Киеве вынуждены были ночевать на полу железнодорожного вокзала из-за высоких цен на жилье в Киеве.

"Цитата одного из болельщиков "Ливерпуля" : "Это краткосрочный доход, но стратегически неправильно - люди не будут задерживаться или возвращаться, потому что будут чувствовать, что их здесь обманывают." И добавить нечего...", - пишет журналист Vadim Plachinda в Facebook и приводит скандальное фото.

Фото: facebook.com

"Спят усталые болельщики", - сообщает Світлана Соняшник.

Фото: facebook.com

Виктория Савченко пишет, что это "стыдно".

Фото: facebook.com

"Спят на вокзале, потому что не нашли 15 000 долларов на комнату с кроватью. Киев не для нище@бов", - считает Василий Иванов. И добавляет, что "Супрун (министр здравоохранения - Прим. Ред.) говорит, что на холодном полу теперь можно".

Фото: facebook.com

Многие пользователи отнеслись к фотографии с юмором.

"Это Ливерпуль, лишенный гонораров", - считает Юлия Клейменова.

Фото: facebook.com

Впрочем, некоторые киевляне призывают не драматизировать ситуацию.

"На фото - типичное явление. Вы конечно разбираетесь во всем, но практика показывает, что глубоко не в теме. На фото британские болельщики спят на вокзале. И такая практика была, есть и будет. Люди едут за своим любымым клубом в любую точку глобуса. Это не всегда самые богатые иностранцы. И даже если они болеют за британский Ливерпуль - не сплошь аристократы и лорды. Иногда это рабочий класс. По-этому, отель, гостиница, хостел как и сама ночевка - просто не входят в культурную программу большинства этих парней. Подойдет и вокзал, лавочка, пляж. Для них это нормально. Не нормально для вас, и вы видите зраду. Господа на фото и не собирались снимать хрущОвку на окраине Киева за 1000 футнтов за ночь под финал Лиги. Они собирались прогуляться городом, посетить местные кабаки, затариться в маркете и вписаться на вокзале. Собственно, все запланированное выполнено.", - отмечает в Facebook Александр Глущенко.

Фото: facebook.com/alex.gluschenko

"Действительно, те, кто никогда не катал, как минимум, не путешествовал самостоятельно, не поймут. Тем более, это бритиши, для которых переплыть Ла Манш это уже событие", - согласна с Глущенко Massimo An.

Фото: facebook.com/massimo.ani

Ранее "Страна" сообщала о 200 евро за ночь у стоматолога. Что пишут в западных СМИ о встрече фанов Лиги чемпионов в Киеве.

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