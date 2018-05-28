Морской пехотинец 36 отдельной бригады, который вчера исчез после столкновения с сепаратистами возле села Павлополь, нашелся.

Об этом в комментарии "112 Украина" сообщил представитель пресс-центра Операции объединенных сил Виктор Шубец.

В настоящее время состояние здоровья армейца удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает.

"С сегодняшнего дня военнослужащий, который во время боя потерял связь со своим подразделением, успешно прибыл в расположение. Он сам вернулся", – отметил Шубец.

Вечером 27 мая в бригаде сообщили исчезновение во время боя под Мариуполем своего военнослужащего.

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