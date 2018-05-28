27 мая в центре Мадрида тысячи людей вышли на акцию протеста с требованием запретить корриду - традиционные бои быков. Об этом сообщает агентство EFE.

Митингующие шли по улицам с плакатами с надписями "Бой быков: национальный позор".

По словам организаторов акции, которые представляли движение "Бой быков - насилие", на улицы вышли более 40 тысяч человек.

Фото: efe.com

Участники митинга требовали не только запретить корриду, но и исключить все зрелищные мероприятия с участием быков из списка Национального наследия, куда они были занесены в 2013 году.

Демонстранты распыляли в воздухе красную пыль как символ крови быков (ежегодно во время зрелищ в стране умирает более 20 тысяч животных).

Ранее "Страна" писала о том, что в Испании шесть человек ранены во время традиционного забега с быками.

Также мы сообщали, что в Испании сняли запрет на проведение корриды в Каталонии.