"Бой быков - национальный позор". В Мадриде прошел многотысячный митинг против корриды
27 мая в центре Мадрида тысячи людей вышли на акцию протеста с требованием запретить корриду - традиционные бои быков. Об этом сообщает агентство EFE.
Митингующие шли по улицам с плакатами с надписями "Бой быков: национальный позор".
По словам организаторов акции, которые представляли движение "Бой быков - насилие", на улицы вышли более 40 тысяч человек.
Фото: efe.com
Участники митинга требовали не только запретить корриду, но и исключить все зрелищные мероприятия с участием быков из списка Национального наследия, куда они были занесены в 2013 году.
Демонстранты распыляли в воздухе красную пыль как символ крови быков (ежегодно во время зрелищ в стране умирает более 20 тысяч животных).
Ранее "Страна" писала о том, что в Испании шесть человек ранены во время традиционного забега с быками.
Также мы сообщали, что в Испании сняли запрет на проведение корриды в Каталонии.