Во Франции 22-летний иммигрант из Мали стал настоящим героем, после того как без страховки забрался по фасаду дома в Париже, чтобы спасти маленького мальчика.

Запись была опубликована в Facebook пользователем Habib Bibou вечером 27 мая. Видео посмотрели уже 7,8 миллионов раз.

Видео: facebook.com/BiboLOfficiel/videos

Инцидент произошел вечером в субботу на одной из улиц на севере французской столицы. У Мамуду Гассамы ушло минуты на то, чтобы вскарабкаться на четвертый этаж здания, подтягиваясь с одного балкона на другой, и перехватить четырехлетнего мальчика. Гассамы перехватил ребенка из рук мужчины, который пытался удержать малыша от падения, перегнувшись через балконную перегородку из соседней квартиры.

Позднее Гассама рассказал журналистам, что просто проходил мимо, когда увидел столпившихся возле одного из домов людей, смотревших вверх. "Я поступил так, ведь это был ребенок, - цитирует его слова Le Parisien. - Я полез... Слава богу, мне удалось его спасти".

Спасатели, прибывшие на место, обнаружили, что ребенок уже в безопасности. Отца допросила полиция по подозрению в пренебрежении своими родительскими обязанностями. Матери мальчика, насколько известно, в субботу не было в Париже.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Гассам посетить Елисейский дворец, чтобы лично выразить ему благодарность от имени всех французов.

Мэр Парижа Анн Идальго также выразила свое восхищение героизмом малийца и рассказала, что лично поблагодарила спасителя по телефону. Она назвала его в своем Twitter "Человеком-пауком из 18-го округа", имея в виду административный район Парижа, где развернулась драма со счастливым концом.

По ее словам, молодой мужчина рассказал, что несколько месяцев назад приехал во Францию из Мали в надежде начать новую жизнь. "Я ответила, что его героический жест стал примером для всех граждан и что Париж, безусловно, с радостью поддержит его стремление обосноваться во Франции", - добавила мэр.

Ранее "Страна" сообщала, что опубликован список лучших городов мира для иммиграции.

Также в Париже прошли массовые марши против Макрона. В стычках с полицейскими есть пострадавшие.