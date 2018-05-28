ФСБ России объявила в международный розыск ряд подозреваемых по уголовному делу о задержании рыболовецкого сейнера "Норд" в Украине. Об этом заявил начальник УФСБ по Крыму и Севастополю Виктор Палагин, передает ТАСС.

"По судну "Норд" все подозреваемые установлены и объявлены в международный розыск. Они находятся в Украине. Как только они где-то границу пересекут, мы их будем сажать", - сказал Палангин.

Напомним, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала сейнер "Норд" (флаг РФ, порт приписки – Керчь) с 10 членами экипажа на борту.

Капитану судна Владимиру Горбенко подозревают по ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны). Остальным членам экипажа вменялась ч.2 ст.204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы), санкция - штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.

Ранее в России пригрозили Украине ответными шагами за арест судна "Норд".

Также сообщалось, что 20 мая, россияне ультимативно закрыли 2000 квадратных километров Азовского моря для украинских судов. Причина - проведения боевых стрельб.