Курс криптовалюты Bitcoin продолжает падение,рухнув ниже отметки в 7200 долларов. Как свидетельствуют данные CoinDesk , это минимальные значения за полтора месяца.

Курс биткоин за день

Курс биткоин за месяц

Фото: coindesk.com

25 мая криптовалюта начала торги на уровне 7344 доллара. При этом к 9 утра по киевскому времени Bitcoin упал до 1176 долларов. По состоянию на 10:08 криптовалюта оценивается в 7223 доллара за "монету".

Как прогнозировали ранее аналитики ГК Forex Club, курс биткоина может упасть до 7000 долларов – отмечается, что криптовалюта не способна превысить исторический максимум до тех пор, пока не будет обновлена инфраструктура биткоина.

Альтернативные криптовалюты, тем временем, тоже показали падение. Так, по данным CoinMarketCap, Ethereum существенно снизился в стоимости – "минус" 8,1%, до 538,61 доллара, Ripple подешевел на 3,49%, до 0,584 доллара, а курс Bitcoin Cash показал "минус" 5,48%, упав до 938,91 доллара.

Ранее "Страна" писала о том, что в США хотят выяснить, кто играет курсом биткоина и других криптовалют.

Также мы сообщали, что в Ровенской области полицейские майнили криптовалюту прямо на рабочем месте.