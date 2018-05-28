В понедельник, 28 мая, на всей территории Украины ожидается сухая и солнечная погода. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра. В центральный и северных регионах Украины днем воздух прогреется до до +27 градусов, а ночью температура опустится до 9-11 градусов выше ноля.

На юге Украины синоптики обещают до +28 градусов днем и +12-15 градусов в ночное время.

Фото: meteo.gov.ua

В восточных регионах Украины прогнозируют дневную температуру на уровне +23-27 градусов, а ночью похолодает до +7-11 градусов.

На западе страны столбики термометров поднимутся до +23-25 градусов, ночью- 9-11 тепла. Только в Закарпатье обещают жару до +28 днем, а ночью температура опцстится до 11-13 выше ноля.

Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности (5 класса) на всей территории Украины

"По данным Укргидрометцентра, 28 мая на территории Украины, кроме высокогорной части Карпат, будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

В информации отмечается, что на территории Киевской области 28 мая в районе Чернобыля, Тетерева, Барышевки, Мироновки и Борисполя чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности, а на остальной территории области высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.

"В этот же период в Киеве ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности", – сказано в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео, как города и села на Закарпатье засыпало градом с перепелиное яйцо.

Также мы сообщали, что синоптик показала карту погоды в Украине и предупредила о приближении жары после Троицы.