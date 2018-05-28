Едва началось официальное тестирование на знание норм законодательства для работы в Государственном бюро расследований для претендентов на должности в ведомстве, как в Google Play и App Store появилась платное приложение "Тест в Госбюро расследований".

Его можно скачать за 300 гривен (около 12 долларов).

Фото: play.google.com

Приложение позволяет пройти тестирование по законам о госслужбе и ГБР, по Конституции Украины, а также тестирование на ошибках. Тесты касаются, например, уголовного законодательства. Кстати, пользователи, скачавшие программу уже отметили, что у программы предприиимчивого разработчика Igor Dyrda отсутствуют вопросы, связанные с антикоррупционным законодательством.

Фото: play.google.com

В соцсетях, кстати, уже возмущаются новым продуктом.

"ГБР начало косить бабло ещё до создания: В топ чарты App Store на 24 позицию вырвалась программа за 12 баксов - "Тест в ДБР". Орган ещё не создан, а деньги на нем уже зарабатывают", - пишет адвокат Игорь Черезов Facebook.

Фото: facebook.com

Напомним, 25 мая стартовало конкурсное тестирование претендентов на определенные должности в Государственном бюро расследований. Всего на 701 должность подались более 5 тысяч кандидатов, часть которых отсеялась из-за несоответствия требованиям.

Ранее "Страна" сообщала, что сотрудники ГБР будут давать присягу на верность украинскому народу.

Также Верховная Рада отложила запуск Госбюро расследований.