В Киеве возле метро Житомирская горит бывший кинотеатр "Экран".

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Telegram.

Информации о пострадавших нет.

Видео: t.me/KyivOperativ

Как передает "Информатор", из здания кинотеатра выносят вещи, пожарные пытаются ликвидировать огонь, чтоб он не перекинулся на рынок рядом.

Все ближайшие ларьки обесточены.

Как рассказал мужчина, который ответственный за здание кинотеатра, подозревают поджог.

"Экрану" уже 117 лет, он — один из визитных карточек столицы. Ранее его собирались реконструировать, но проект законсервировали. Сейчас "Экран" не функционирует.

Информация по поводу возможных пострадавших, площади пожара и его причин уточняется. На месте работают сотрудники ГСЧС, патрульная полиция и скорая помощь.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве ночью горели магазины возле метро "Академгородок".

"24 мая в 2:52 в оперативно-координационный центр ГУ ГоЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре возле станции метро "Академгородок" на проспекте Палладина, 32, в Святошинском районе столицы", — говорится в сообщении пресс-службы ГУ ГосЧС Украины в Киеве.

Установлено, что возгорание возникло на кровле одноэтажного павильона размером 20×15 м. Огонь распространился на соседние павильоны и магазин.

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