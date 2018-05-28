Народный артист Украины Иво Бобул, который заявил о готовности идти в президенты страны, заявил, что бывший глава государства Виктор Янукович был "хорошим человеком", но ему не следовало бежать из Украины в 2014 году.

Соответствующее заявление певец сделал в эфире программы "Бацман" на телеканале "112 Украина".

"Просто в свое время я поддержал Януковича, потому что знал его лично, знал его семью. Он был очень хороший человек. Поверьте мне. Когда он еще не был даже премьером. Я имел честь сыграть на свадьбе его младшего сына, я с ним познакомился там, довольно нормальный человек, хозяин. Видел, что он хозяйственный", – рассказал он.

Бобул признал, что Янукович совершал ошибки, однако обвинять в них следует не только экс-президента, но и его окружение. "Во-первых, свита делает короля. Иногда надо подумать, кто же его окружал. Иногда мы все валим на одного. А вокруг - что?.." – отметил он. Музыкант также добавил, что не может судить экс-президента за его действия, поскольку такое право есть исключительно у "Всевышнего".

"Я думаю, что ему нужно было остаться. Несмотря ни на что. Как бы ни сложилось, он должен был здесь остаться, довести все до конца. Может, если бы он остался, всего остального и не было бы. Было бы что-то другое, но такого не было бы", - заключил Бобул.

Ранее "Страна" сообщала, что Иво Бобул: "Когда я стану президентом, запрещу петь под фанеру".

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