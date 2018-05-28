Польша предлагает выделить до $2 млрд на создание постоянной военной базы США на территории страны.

Об этом сообщает польский портал Onet со ссылкой на документы Минобороны Польши.

"Это предложение обрисовывает явную и настоятельную необходимость в постоянной военной дивизии США в Польше, обязательство Польши предоставить значительную поддержку, которая может достичь $1,5-2 млрд, путем создания совместных военных объектов и обеспечения более гибкого перемещения сил США",— говорится в документах.

Материалы содержат подробную информацию о проведенных польско-американских переговорах, включая финансовые предложения. Также в документах содержатся сведения о возможном расположении военных объектов и госпиталей, а также школ, спортивных залов для военных и их семей. Отмечается, что власти Польши хотят "разделить бремя расходов на оборону, сделать решение более рентабельным для правительства США и развеять опасения Конгресса касательно подобных вложений".

В польском военном ведомстве подлинность документа подтвердили и сообщили, что предложения уже направлены администрации и Конгрессу США. Необходимость постоянного присутствия войск США в Польше аргументируется потребностью сдерживать "растущую угрозу со стороны России".

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