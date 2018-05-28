В этом году в школах завершилось обучение для 184 867 выпускников, что на 7,5 тыс. меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Министерство образования и науки, пишет Gazeta.ua.

Меньше всего одиннадцатиклассников в Луганской области – 2,8 тыс., Тернопольской – 4,2 тыс. и Кировоградской – 4,3 тыс.

Больше всего выпускников в Днепропетровской – 14,8 тыс., Львовской – 12,8 тыс. и Харьковской – 11,4 тыс. В столице школу закончили 14,3 тыс. учеников.

Выпускных экзаменов в этом году в школах не сдают. Как оценки зачтут результаты внешнего независимого оценивания по трем предметам. Тестирование проходит с 22 мая по 13 июня.

Одиннадцатиклассники получат аттестаты после сдачи ВНО и получения его результатов — после 21 июня. Тогда и проведут выпускные вечера.

Ранее "Страна" сообщала, когда в украинских школах пройдут выпускные вечера - Минобразования.

Также стала известна дата последнего звонка и выпускного в Украине.