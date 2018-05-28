Два бойца 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила погибли во время проведения операции в составе ООС. Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Оксана Трапезун.

По ее словам, погиб Виктор Фарлиевич (1994 года рождения) погиб 26 мая 2018 года. Парень был родом из села Конятин, Путильского района Черновицкой области. Второй погибший - Ярослав Дашкевич (1995 года рождения), родом из села Синарна, Оратовского района, Винницкой области, погиб 27 мая от полученных ранений.

Бойцы ушли из жизни после проведения операции вечером 26 мая, когда бронегруппа объединенных сил на БМП патрулировала район между опорными пунктами на Горловском направлении и попала в засаду.

Фото: facebook.com/oksana.trapezun

Как сообщала "Страна", 27 мая после боя на мариупольском направлении морские пехотинцы не могут найти бойца.

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