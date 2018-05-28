На Крещатике начали разбирать фан-городок. Фото
После Дня Киева и финалов Лиги чемпионов в Киеве на Крещатике коммунальщики начали разбирать фан-городок.
Об этом пишет "Информатор".
Фото: kiev.informator.ua
Забор, сцену, футбольную атрибутику полностью уберут с центра Киева до 30 мая.
Фото: kiev.informator.ua
Из-за фан-зоны часть Крещатика остается перекрытой несколько дней, что усложнило жизнь водителям. Но уже 30 мая по центральной улице Киева можно будет свободно проехать.
Фото: kiev.informator.ua
После финала Лиги чемпионов Киев «утонул» в мусоре, а Бессарабка стала футбольным полем.
Ранее "Страна" сообщала, что после финала ЛЧ-2018 полиция Киева задержала 18 человек.
Также в УЕФА заявили, что города, где фанам приходится ночевать в гаражах, больше не будут принимать финалы еврокубков.
Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!