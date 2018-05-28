После Дня Киева и финалов Лиги чемпионов в Киеве на Крещатике коммунальщики начали разбирать фан-городок.

Об этом пишет "Информатор".

Фото: kiev.informator.ua

Забор, сцену, футбольную атрибутику полностью уберут с центра Киева до 30 мая.

Фото: kiev.informator.ua

Из-за фан-зоны часть Крещатика остается перекрытой несколько дней, что усложнило жизнь водителям. Но уже 30 мая по центральной улице Киева можно будет свободно проехать.

Фото: kiev.informator.ua

После финала Лиги чемпионов Киев «утонул» в мусоре, а Бессарабка стала футбольным полем.

Ранее "Страна" сообщала, что после финала ЛЧ-2018 полиция Киева задержала 18 человек.

Также в УЕФА заявили, что города, где фанам приходится ночевать в гаражах, больше не будут принимать финалы еврокубков.