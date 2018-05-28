На Донбасе в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) снизилась интенсивность обстрелов. Об этом сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook.

Так, за минувшие сутки было зафиксировано 22 обстрела.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. За прошедшие сутки, 27 мая, интенсивность боевых действий значительно уменьшилась", - говорится в отчете.

На Горловском направлении боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Светлодарск, Зайцево и Новгородское, на Донецком - вблизи шахты Бутовка, Красногоровки и Марьинки.

"Судьба одного военнослужащего Объединенных сил пока неизвестна. Обстоятельства исчезновения военнослужащего выясняются, принимаются меры по его розыску ", - подчеркнули в пресс-центре.

Во время боевых действий 2 украинских военных получили ранения.

 

Фото: facebook.com/pressjfo.news

 

Накануне на Донбассе пропал военнослужащий, сообщили в 36 отдельной бригаде морской пехоты. Боец пропал во время боевого столкновения Вооруженных сил Украины с сепаратистами на мариупольском направлении.

А первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что за последние три недели на линию разграничения на Донбассе обе стороны стянули тяжелое вооружение.

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